Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 11 Eylül 2023 altın fiyatları
Altın fiyatları her zaman güvenilir bir liman olmaya devam ediyor. Altın fiyatları değişkenlik gösterirken, yatırım yapacakların, altın fiyatlarında ki son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Altın fiyatları günü nasıl kapattı ayrıntılar...
Altın piyasası, kimileri için yatırım konusu olurken, kimileri ise parasının değerini koruyabilmek için güvenli liman olmaya devam ediyor. Güncel kura göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, reşat altın fiyatları günü nasıl kapattı? Altın fiyatları günü nasıl kapattı!
11 EYLÜL 2023 ALTIN FİYATLARI GÜNÜ NASIL KAPATTI?
11 Eylül 2023 altın fiyatlarındaki kapanışın sonuçları şu şekilde açıklayabiliriz:
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 27.237,89
Satış Fiyatı: 27.852,91
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11.256,97
Satış Fiyatı: 11.543,27
REŞAT ALTINI
Alış Fiyatı: 11.028,47
Satış Fiyatı: 11.171,95
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11.061,00
Satış Fiyatı: 11.141,00
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5.547,00
Satış Fiyatı: 5.597,00
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2.749
Satış Fiyatı: 2.795
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1655,56
Satış Fiyatı: 1655,86
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