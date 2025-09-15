Altın fiyatları son dakika: ONS, Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları açıklandı
Altın fiyatları 15 Eylül Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD’de açıklanan enflasyon verileri, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığına işaret etti.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları alış-satış tablosu:
ONS ALTIN 💰
Ons altın güne 3.644 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.627 dolar, en yüksek 3.645 dolar seviyeleri görüldü. Son olarak ons altın 3.643 dolardan işlem gördü. 💰
GRAM ALTIN 💰
Gram altın güne 4.844 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 4.821 lira, en yüksek 4.846 lira seviyeleri görüldü. Şu an gram altın 4.845 liradan işlem görüyor. 💰
Kapalıçarşı alış: 4.900 TL 💰
Kapalıçarşı satış: 4.959 TL 💰
ÇEYREK ALTIN 💰
Alış: 8.027 TL 💰
Satış: 8.089 TL 💰
YARIM ALTIN 💰
Alış: 16.054 TL 💰
Satış: 16.178 TL 💰
TAM ALTIN 💰
Alış: 31.563 TL 💰
Satış: 32.184 TL 💰
CUMHURİYET ALTINI 💰
Alış: 32.010 TL 💰
Satış: 32.207 TL 💰
REŞAT ALTIN 💰
Alış: 32.042 TL 💰
Satış: 32.239 TL 💰
ZİYNET ALTINI 💰
Alış: 78.907 TL 💰
Satış: 80.163 TL 💰
ALTINDA SON GELİŞMELER
ABD’de iş gücü piyasasının soğuduğu ve enflasyonun yüksek seyrettiğine işaret eden veriler, Fed’in faiz indirim beklentilerini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte değerli metaller değer kazandı.
Ons altın 3.674 dolara kadar çıkarak zirvesini tazeledi ve haftayı 3.643 dolardan kapattı.
ANZ Group, yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 3.800 dolara yükseltti. Kuruluş, külçe altına yönelik yatırım talebine dikkat çekerek fiyatların 2026 Haziran’a kadar 4.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.
Gümüşün ons fiyatı 42,3 doları test ederek son 14 yılın zirvesini gördü, haftayı 42,18 dolardan kapattı.
Değerli metallerin haftalık performansı:
Altın: %1,6 artış
Gümüş: %2,9 artış
Platin: %3,3 artış
Paladyum: %2,7 artış
Baz metallerde haftalık değişim (libre bazında):
Nikel: %0,7 artış
Bakır: %2,4 artış
Çinko: %3 artış
Kurşun: %1,6 artış
Alüminyum: %3,6 artış