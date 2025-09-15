Altın fiyatları son dakika: ONS, Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları açıklandı

ALTINDA SON GELİŞMELER

ABD’de iş gücü piyasasının soğuduğu ve enflasyonun yüksek seyrettiğine işaret eden veriler, Fed’in faiz indirim beklentilerini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte değerli metaller değer kazandı.

Ons altın 3.674 dolara kadar çıkarak zirvesini tazeledi ve haftayı 3.643 dolardan kapattı.

ANZ Group, yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 3.800 dolara yükseltti. Kuruluş, külçe altına yönelik yatırım talebine dikkat çekerek fiyatların 2026 Haziran’a kadar 4.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Gümüşün ons fiyatı 42,3 doları test ederek son 14 yılın zirvesini gördü, haftayı 42,18 dolardan kapattı.