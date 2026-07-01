Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Altın alım satımı yapacaklar, düğün hazırlığındaki vatandaşlar ve elindeki birikimi değerlendirmek isteyen yatırımcılar, Temmuz ayının ilk gününde de piyasalardaki hareketliliği nefesini tutarak takip ediyor.
Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşması ihtimaline yönelik jeopolitik beklentilerin zayıflaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceğine dair şahin öngörülerin güç kazanması, ons altın üzerindeki baskıyı artırarak gerilemenin sürmesine yol açtı.
Yurt içinde ise dolar kuru ve ons fiyatındaki bu dalgalanmalar iç piyasadaki rakamları doğrudan şekillendiriyor. İşte 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla serbest piyasada günün ilk saatlerinde geçerli olan güncel altın satış fiyatları:
1 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Küresel gelişmelerin ardından iç piyasada çeyrek, gram ve ons altın fiyatlarında oluşan son tablo şu şekildedir:
Gram Altın Satış Fiyatı: 5.969,17 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 9.858,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 19.673,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 39.404,65 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 39.220,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 98.813,81 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 3.977,46 Dolar
Altın piyasası uzmanları, küresel emtia piyasalarında yaşanan bu düşüş trendini iki ana başlığa bağlıyor. Birincisi, bir süredir piyasaların yakından izlediği ABD-İran diplomatik temaslarında kalıcı bir uzlaşı ihtimalinin zayıflamasıyla oluşan belirsizlik ortamı.
İkincisi ve en önemlisi ise Fed'in enflasyon baskısını kırmak adına faiz artırımı politikasında vites düşürmeyeceği, aksine sıkılaşmaya devam edebileceği sinyalleri. Faizlerin yüksek kalma ihtimali, getirisi olmayan ons altına olan talebi törpüleyerek fiyatların aşağı yönlü seyretmesine zemin hazırlıyor.