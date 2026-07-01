Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

İkincisi ve en önemlisi ise Fed'in enflasyon baskısını kırmak adına faiz artırımı politikasında vites düşürmeyeceği, aksine sıkılaşmaya devam edebileceği sinyalleri. Faizlerin yüksek kalma ihtimali, getirisi olmayan ons altına olan talebi törpüleyerek fiyatların aşağı yönlü seyretmesine zemin hazırlıyor.