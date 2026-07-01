Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın alım satımı yapacaklar, düğün hazırlığındaki vatandaşlar ve elindeki birikimi değerlendirmek isteyen yatırımcılar, Temmuz ayının ilk gününde de piyasalardaki hareketliliği nefesini tutarak takip ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 1

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşması ihtimaline yönelik jeopolitik beklentilerin zayıflaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceğine dair şahin öngörülerin güç kazanması, ons altın üzerindeki baskıyı artırarak gerilemenin sürmesine yol açtı.

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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 2

Yurt içinde ise dolar kuru ve ons fiyatındaki bu dalgalanmalar iç piyasadaki rakamları doğrudan şekillendiriyor. İşte 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla serbest piyasada günün ilk saatlerinde geçerli olan güncel altın satış fiyatları:

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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 3

1 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Küresel gelişmelerin ardından iç piyasada çeyrek, gram ve ons altın fiyatlarında oluşan son tablo şu şekildedir:

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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 4

Gram Altın Satış Fiyatı: 5.969,17 TL


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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 5

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 9.858,00 TL

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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 6

Yarım Altın Satış Fiyatı: 19.673,00 TL

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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 7

Tam Altın Satış Fiyatı: 39.404,65 TL

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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 39.220,00 TL

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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 9

Gremse Altın Satış Fiyatı: 98.813,81 TL

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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 10

Ons Altın Satış Fiyatı: 3.977,46 Dolar

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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 11

Altın piyasası uzmanları, küresel emtia piyasalarında yaşanan bu düşüş trendini iki ana başlığa bağlıyor. Birincisi, bir süredir piyasaların yakından izlediği ABD-İran diplomatik temaslarında kalıcı bir uzlaşı ihtimalinin zayıflamasıyla oluşan belirsizlik ortamı. 

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Altın fiyatları Temmuz Ayına düşüşle başladı! 1 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 12

İkincisi ve en önemlisi ise Fed'in enflasyon baskısını kırmak adına faiz artırımı politikasında vites düşürmeyeceği, aksine sıkılaşmaya devam edebileceği sinyalleri. Faizlerin yüksek kalma ihtimali, getirisi olmayan ons altına olan talebi törpüleyerek fiyatların aşağı yönlü seyretmesine zemin hazırlıyor.

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