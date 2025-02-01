Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar, 1 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatlarının seyrini yakından takip ediyor. İç ve dış piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen fiyatlar, yatırım kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelmiş durumda.