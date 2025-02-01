Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın alım satımı yapanlar ve yatırımcılar, 1 Şubat 2025 itibarıyla güncel altın fiyatlarını merakla takip ediyor. Peki, çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar, 1 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatlarının seyrini yakından takip ediyor. İç ve dış piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen fiyatlar, yatırım kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelmiş durumda.

1 9
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 2

İşte 01 Şubat 2025 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları...

2 9
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 3

Gram altın satış fiyatı: 3.228,84 TL

3 9
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.274,00 TL

4 9
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Yarım altın satış fiyatı: 10.548,00 TL

5 9
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Tam altın satış fiyatı: 21.016,21 TL

6 9
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.010,00 TL

7 9
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Gremse altın satış fiyatı: 52.701,69 TL

8 9
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Ons altın satış fiyatı: 2.801,28 dolar

9 9
Altın