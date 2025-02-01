Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu?
Altın alım satımı yapanlar ve yatırımcılar, 1 Şubat 2025 itibarıyla güncel altın fiyatlarını merakla takip ediyor. Peki, çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları ne kadar?
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Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar, 1 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatlarının seyrini yakından takip ediyor. İç ve dış piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen fiyatlar, yatırım kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelmiş durumda.
İşte 01 Şubat 2025 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 3.228,84 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.274,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 10.548,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 21.016,21 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.010,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 52.701,69 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.801,28 dolar