Altın fiyatlarında hareketlilik: Kilogram fiyatı yeni zirvede

Gün içinde en düşük 3 milyon 305 bin TL, en yüksek ise 3 milyon 332 bin TL seviyelerini gören altın, kapanışı yüzde 0,5 artışla yaptı. Bir önceki günü 3 milyon 315 bin 1 TL’den tamamlayan altın, bugünkü işlemlerde değer kazandı.

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 3.5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP’de gün boyunca altın piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyar 531 milyon 8 bin 588 TL olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 1.065,65 kilogram oldu. Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 539 milyon 673 bin 647 TL seviyesine ulaştı.

GÜNÜN EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLARI

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı.