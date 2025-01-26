Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, yılbaşının ardından yükseliş trendini sürdürüyor ve rekor seviyelere ulaşıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın ve çeyrek altın fiyatları, hafta sonu da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 26 Ocak 2025 Pazar günü altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
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En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, haftayı rekor bir yükselişle kapattı. Güncel verilere göre:

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim : 1

Gram altın: 3.178,46 TL (alış), 3.178,91 TL (satış)
Çeyrek altın: 5.085,54 TL (alış), 5.197,52 TL (satış)
Yarım altın: 10.139,29 TL (alış), 10.395,04 TL (satış)
Tam altın: 20.639,00 TL (alış), 20.781,00 TL (satış)
Cumhuriyet altını: 20.342,16 TL (alış), 20.726,49 TL (satış)
Ata altın: 20.985,76 TL (alış), 21.512,65 TL (satış)
Ons altın ise uluslararası piyasalarda 2.771 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıları daha dikkatli bir şekilde piyasayı izlemeye yönlendiriyor. Fiyatların bu seviyelerde seyretmeye devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

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