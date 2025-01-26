Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, haftayı rekor bir yükselişle kapattı. Güncel verilere göre:

Gram altın: 3.178,46 TL (alış), 3.178,91 TL (satış)

Çeyrek altın: 5.085,54 TL (alış), 5.197,52 TL (satış)

Yarım altın: 10.139,29 TL (alış), 10.395,04 TL (satış)

Tam altın: 20.639,00 TL (alış), 20.781,00 TL (satış)

Cumhuriyet altını: 20.342,16 TL (alış), 20.726,49 TL (satış)

Ata altın: 20.985,76 TL (alış), 21.512,65 TL (satış)

Ons altın ise uluslararası piyasalarda 2.771 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıları daha dikkatli bir şekilde piyasayı izlemeye yönlendiriyor. Fiyatların bu seviyelerde seyretmeye devam edip etmeyeceği ise merak konusu.