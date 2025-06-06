Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Piyasa değerlendirmesi: neden düştü?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ana nedeni olarak, ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve dolar endeksindeki yükseliş gösteriliyor. Bunun yanında, yurt içinde döviz kurundaki dalgalanmalar ve yatırımcıların temkinli duruşu da altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor.