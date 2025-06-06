Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın alım satımı yapanlar ve yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.
Haftaya dalgalı bir seyirle başlayan altın fiyatları, 5 Haziran’da 4.300 lirayı aşarak tarihi bir seviyeye ulaşmıştı. Ancak 6 Haziran Cuma sabahı altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi ve güne düşüşle başladı.
Özellikle Kurban Bayramı ve düğün sezonunun yaklaşması, fiziki altına olan talebi artırırken; döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.
Ekonomistler, bu hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğine dikkat çekiyor.
6 Haziran 2025 Cuma güncel altın fiyatları
Altın piyasasında günün açılış verilerine göre fiyatlar şu şekilde:
Gram Altın
Alış: 4.256,40 TL
Satış: 4.256,88 TL
Dün 4.300 lirayla rekor kıran gram altın, bugün yaklaşık 44 lira gerileyerek 4.256 TL seviyesine indi.
Ons Altın
Alış: 3.372,18 Dolar
Satış: 3.372,55 Dolar
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı yatay bir seyir izlerken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına odaklanmış durumda.
Çeyrek Altın
Alış: 6.910,00 TL
Satış: 7.010,00 TL
Çeyrek altın, düğün sezonunun etkisiyle fiziki alım talebinin arttığı ürünler arasında yer alıyor.
Yarım Altın
Alış: 13.818,00 TL
Satış: 14.018,00 TL
Tam Altın
Alış: 27.334,96 TL
Satış: 27.874,55 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 27.551,00 TL
Satış: 27.907,00 TL
Piyasa değerlendirmesi: neden düştü?
Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ana nedeni olarak, ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve dolar endeksindeki yükseliş gösteriliyor. Bunun yanında, yurt içinde döviz kurundaki dalgalanmalar ve yatırımcıların temkinli duruşu da altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor.
Ekonomistler, kısa vadede altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceğini ancak volatilitenin süreceğini belirtiyor. Özellikle bayram öncesinde fiziki altın alacak vatandaşların fiyat değişimlerini gün gün takip etmesi öneriliyor.