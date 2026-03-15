Altın fiyatlarında son durum

Pazar Sabahı Altın Mesaisi! İşte 15 Mart Güncel Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Küresel finans piyasalarında "güvenli liman" varlık grubu içerisinde stratejik önemini koruyan altın, 2026 yılının ilk çeyreğinde de yatırımcı portföylerindeki ağırlığını sürdürüyor.
Enflasyonist baskılara karşı bir koruma kalkanı olarak değerlendirilen değerli metaller, hem kurumsal hem de bireysel bazda yakından takip edilen temel veri setleri arasında yer alıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (15 MART 2026)
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. 15 Mart 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde piyasadaki veriler şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 7.136,03 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.880,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 23.752,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 47.223,78 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.316,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 118.421,59 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.019,58 dolar