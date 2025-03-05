Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar?

Yatırımcıların güvenli limanı olarak görülen altında dalgalanmalar sürüyor. Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla çeyrek, gram ve ons altın fiyatları ne kadar oldu?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? - Resim: 1

İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? - Resim: 2

Gram altın satış fiyatı: 3.415,47 TL



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Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? - Resim: 3

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.684,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? - Resim: 4

Tam altın satış fiyatı: 22.694,68 TL

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Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? - Resim: 5

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.646,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? - Resim: 6

Gremse altın satış fiyatı: 56.906,55 TL

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Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? - Resim: 7

Ons altın satış fiyatı: 2.911,00 dolar
Altın fiyatlarındaki değişimler anlık olarak takip ediliyor.

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Altın altın fiyatı