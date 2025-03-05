Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar?
Yatırımcıların güvenli limanı olarak görülen altında dalgalanmalar sürüyor. Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla çeyrek, gram ve ons altın fiyatları ne kadar oldu?
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İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 3.415,47 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.684,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 22.694,68 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.646,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 56.906,55 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.911,00 dolar
Altın fiyatlarındaki değişimler anlık olarak takip ediliyor.