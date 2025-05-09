Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar, özellikle gram altındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.
Gram altın, önceki kapanışını 4.103 TL'den yaparken güne 4.127 TL seviyesinden başladı.
Çeyrek altın ise 6.790 TL alış fiyatıyla haftanın dördüncü işlem gününe giriş yaptı.
9 Mayıs Perşembe günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların ilgi odağında. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın yükseldi mi? İşte güncel rakamlar:
9 Mayıs altın fiyatları
Gram altın
Alış: 4.126 TL / Satış: 4.127 TL
Önceki kapanış: 4.103 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.790 TL / Satış: 6.866 TL
Önceki kapanış: 6.825 TL
Yarım altın
Alış: 13.580 TL / Satış: 13.732 TL
Önceki kapanış: 13.650 TL
Tam altın
Alış: 26.926 TL / Satış: 27.458 TL
Önceki kapanış: 27.813 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 27.077 TL / Satış: 27.339 TL
Önceki kapanış: 27.174 TL
Ata altın
Alış: 27.768 TL / Satış: 28.469 TL
Önceki kapanış: 28.837 TL
Reşat altını
Alış: 27.109 TL / Satış: 27.371 TL
Önceki kapanış: 27.174 TL