Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar, özellikle gram altındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Gram altın, önceki kapanışını 4.103 TL'den yaparken güne 4.127 TL seviyesinden başladı. 

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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 2

Çeyrek altın ise 6.790 TL alış fiyatıyla haftanın dördüncü işlem gününe giriş yaptı.

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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 3

9 Mayıs Perşembe günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların ilgi odağında. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın yükseldi mi? İşte güncel rakamlar:

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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 4

9 Mayıs altın fiyatları

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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Gram altın
Alış: 4.126 TL / Satış: 4.127 TL
Önceki kapanış: 4.103 TL

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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Çeyrek altın
Alış: 6.790 TL / Satış: 6.866 TL
Önceki kapanış: 6.825 TL

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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Yarım altın
Alış: 13.580 TL / Satış: 13.732 TL
Önceki kapanış: 13.650 TL

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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Tam altın
Alış: 26.926 TL / Satış: 27.458 TL
Önceki kapanış: 27.813 TL

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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Cumhuriyet altını
Alış: 27.077 TL / Satış: 27.339 TL
Önceki kapanış: 27.174 TL

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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 10

Ata altın
Alış: 27.768 TL / Satış: 28.469 TL
Önceki kapanış: 28.837 TL

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Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 11

Reşat altını
Alış: 27.109 TL / Satış: 27.371 TL
Önceki kapanış: 27.174 TL

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