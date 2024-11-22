Altın kayıplarını telafi etti: İşte güncel rakamlar

Altın fiyatları, güçlü doların etkisiyle bir süredir baskı altında kalsa da bu hafta toparlanarak geçtiğimiz haftanın kayıplarını telafi etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın kayıplarını telafi etti: İşte güncel rakamlar
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Altın fiyatları, güçlü doların etkisiyle bir süredir baskı altında kalsa da bu hafta toparlanarak geçtiğimiz haftanın kayıplarını telafi etti. Rusya-Ukrayna gerilimindeki artış, altının yükselişinde önemli bir rol oynadı.

Gram altın, yeniden 3000 TL sınırına yaklaşırken, piyasalarda hareketlilik sürüyor. Haftanın son işlem gününe girerken altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: 2.983 TL
Çeyrek Altın: 5.081 TL
Yarım Altın: 10.162 TL
Cumhuriyet Altını: 20.544 TL
ONS Altın: 2.685 Dolar

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