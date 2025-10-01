Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları

Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.871,64 dolara çıkarak önceki zirvelerinin de üzerine çıktı.

Yurtiçinde gram altın öğle saatlerinde 5.176 TL ile rekor kırdı. Gün içinde gelen kâr satışlarıyla değerli maden bir miktar düzeltme yaşadı. Gün sonunda gram altın 5.142 TL seviyesinden işlem gördü. Analistler, gram altının yıl sonunda 6.000 TL’ye ulaşabileceğini öngörüyor.