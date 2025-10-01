Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları
Altın piyasası, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD’de olası hükümet kapanması endişesi ve faiz indirim beklentilerinin artmasıyla pazartesi günkü yükselişini uzatan külçe altın, dün sabaha yeni bir rekorla başladı.
Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.871,64 dolara çıkarak önceki zirvelerinin de üzerine çıktı.
Yurtiçinde gram altın öğle saatlerinde 5.176 TL ile rekor kırdı. Gün içinde gelen kâr satışlarıyla değerli maden bir miktar düzeltme yaşadı. Gün sonunda gram altın 5.142 TL seviyesinden işlem gördü. Analistler, gram altının yıl sonunda 6.000 TL’ye ulaşabileceğini öngörüyor.
Küresel yatırım bankası UBS, altın piyasasındaki hareketliliği ve gelecek beklentilerini güncellediği analiz notunda, altın piyasasının ‘boğa senaryosu’na geçtiğini belirterek, ons altının 2026 ortasına kadar 4.200 dolara ulaşabileceğini öngördü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN 🔴: Alış 5.227 TL, Satış 5.293 TL
ÇEYREK ALTIN 🔴: Alış 8.565 TL, Satış 8.631 TL
YARIM ALTIN 🔴: Alış 17.131 TL, Satış 17.272 TL
TAM ALTIN 🔴: Alış 33.425,82 TL, Satış 34.088 TL
CUMHURİYET ALTINI 🔴: Alış 34.156 TL, Satış 34.412 TL
REŞAT ALTIN 🔴: Alış 34.188,47 TL, Satış 34.444,95 TL
ZİYNET ALTINI 🔴: Alış 83.564,54 TL, Satış 84.906,31 TL
ONS ALTIN (USD) 🔴: 3.846 dolar