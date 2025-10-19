Altın tırmanışta! 19 Ekim 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

ABD’nin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance’ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması da piyasadaki risk algısını artırdı.

Bu gelişmelerin ardından altının ons fiyatı 4 bin 379,42 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu yeniledi.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.726,53 TL

Satış: 5.727,34 TL

ONS ALTIN (USD)

Alış: 4.249,47

Satış: 4.254,18

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.162,45 TL

Satış: 9.364,20 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 36.649,80 TL

Satış: 37.342,26 TL

TAM ALTIN

Alış: 39.456,00 TL

Satış: 40.004,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.267,64 TL

Satış: 18.728,41 TL

ZİYNET ALTINI

Alış: 36.649,80 TL

Satış: 37.342,26 TL

ATA ALTIN

Alış: 40.362,12 TL

Satış: 41.379,03 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 5.521,88 TL

Satış: 5.814,90 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 3.339,31 TL

Satış: 4.492,30 TL

GREMSE ALTIN

Alış: 99.972 TL

Satış: 101.597 TL