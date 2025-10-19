Altın tırmanışta! 19 Ekim 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL?
ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentileri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Ons altın 4 bin 379 dolarla rekor kırarken, gram altın 5 bin 727 TL’den işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.
ABD’nin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance’ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması da piyasadaki risk algısını artırdı.
Bu gelişmelerin ardından altının ons fiyatı 4 bin 379,42 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu yeniledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.726,53 TL
Satış: 5.727,34 TL
ONS ALTIN (USD)
Alış: 4.249,47
Satış: 4.254,18
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.162,45 TL
Satış: 9.364,20 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 36.649,80 TL
Satış: 37.342,26 TL
TAM ALTIN
Alış: 39.456,00 TL
Satış: 40.004,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 18.267,64 TL
Satış: 18.728,41 TL
ZİYNET ALTINI
Alış: 36.649,80 TL
Satış: 37.342,26 TL
ATA ALTIN
Alış: 40.362,12 TL
Satış: 41.379,03 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış: 5.521,88 TL
Satış: 5.814,90 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış: 3.339,31 TL
Satış: 4.492,30 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 99.972 TL
Satış: 101.597 TL