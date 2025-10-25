Altın yatırımcıları diken üstünde! Dev bankalardan ezber bozan tahminler

ALTINDA TARİHİ DÜŞÜŞ



Altın, 2024 yılından bu yana sürdürdüğü yükseliş trendini 2025 Eylül başında hızlandırmıştı.



Ancak 20 Ekim haftasında 4 bin 381 dolarlık rekorun ardından son 5 yılın en sert günlük, son 12 yılın da en sert haftalık düşüşü görüldü.



Yatırımcıların yoğun alımları durdu, kâr satışları altın fiyatlarını aşağı çekti.