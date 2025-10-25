Altın yatırımcıları diken üstünde! Dev bankalardan ezber bozan tahminler
Altın, 2025 Ekim’de son 12 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Yatırımcılar yön ararken, dev bankalar yeni altın tahminlerini paylaştı. JPMorgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs rakamlarını güncelledi.
ALTINDA TARİHİ DÜŞÜŞ
Altın, 2024 yılından bu yana sürdürdüğü yükseliş trendini 2025 Eylül başında hızlandırmıştı.
Ancak 20 Ekim haftasında 4 bin 381 dolarlık rekorun ardından son 5 yılın en sert günlük, son 12 yılın da en sert haftalık düşüşü görüldü.
Yatırımcıların yoğun alımları durdu, kâr satışları altın fiyatlarını aşağı çekti.
YÜKSELİŞ BİTTİ Mİ?
Yatırımcılar “altında yükseliş bitti mi?” sorusuna yanıt ararken, uzmanlar ve dev yatırım bankaları tahminlerini güncelledi.
Altın, 2025 yılı başından bu yana yüzde 57’ye yakın yükselmiş olsa da son dönemde volatilite arttı.
Altının son iki ayda yaptığı yüzde 25’lik yükseliş, Fed faiz indirim beklentileri, ABD’deki bütçe tartışmaları, jeopolitik riskler ve artan borç yüküyle desteklenmişti.
Analistler, uzun vadede altının yönünün hâlâ yukarı olabileceğini ancak “piyasa aşırı ısındı” uyarısında bulunuyor.
JPMORGAN TAHMİNİNİ AÇIKLADI
JPMorgan, altın için 2026 yılı son çeyreğinde 5.055 dolar/ons seviyesini öngörüyor.
Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, “Fed faiz indirim döngüsüne girdiğinde altın yeniden güç kazanacak” dedi.
Banka stratejistleri, altına olan yatırımcı ilgisinin fiyatları önümüzdeki 3 yılda yüzde 110 artırabileceğini belirtiyor.
Morgan Stanley, altın için 2026 tahminini 4.400 dolar/ons seviyesine çıkardı.
Stratejist Amy Gower, “Altın artık sadece enflasyona karşı koruma değil, küresel risklerin barometresi haline geldi” dedi.
GOLDMAN SACHS: 4.900 DOLAR HEDEF
Goldman Sachs, 2026 yılı sonu hedefini 4.900 dolar/ons olarak koruyor.
Banka, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcı talebinin altın fiyatlarında yukarı yönlü risk oluşturduğunu bildirdi.
Analist Tai Wong, “Altın ve gümüş, düşük enflasyon verileriyle yükseldi ancak satış baskısı sürüyor” dedi.
Phillip Streible ise, “Altın 4.000 doların altına inerse 3.850 dolara kadar geri çekilebilir” uyarısında bulundu.