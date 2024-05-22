Altın yatırımcıları dikkat! Altın almayı düşünenlere uyarı İslam Memiş'ten geldi
Altın piyasasındaki dalgalanmalar durulmuyor. Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar geldi. İşte detaylar...
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dünyada yaşanan gelişmeler ışığında altın, dolar ve gümüşle ilgili öngörülerini paylaştı. Jeopolitik gerilim haberleri geldikçe sert dalgalanmalar olması kaçınılmaz diyen Memiş, soğukkanlı kalmak gerektiğini söyledi.
DÜŞÜŞ BEKLİYOR
Hem ons tarafında hem gram tarafında kısa vadede altın ve gümüşte düşüş beklediğini söyleyen Memiş, yükselişler için temmuz ayına işaret etti. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle:
"Ons altın 40 dolar yükselerek 2 bin 450, gram altın 40 lira yükselerek 2 bin 550' TL'ye kadar yükseldi. Dün akşam saatlerinde ise gerileyerek ons 2 bin 432 , gram altın 2 bin 527 lira olarak geriledi. Kısa vadede tekrar düşme beklentimi koruyorum.
Yatırımcılar telaşa kapılmasın. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Ons altının 2 bin 400 dolar seviyesine kadar gram altının ise 2 bin 380'e kadar sarkmasını bekliyorum. Jeopolitik gerilimlerden ötürü piyasalarda tansiyon artıyor ancak tekrar sakinleşti. Ancak yıl sonu itibarıyla gram altında 3000-3500 TL bandında ons altın da bu rakamın 3000 bin dolar olmasını bekliyorum.