Altın yatırımcıları dikkat! Altın almayı düşünenlere uyarı İslam Memiş'ten geldi

Yatırımcılar telaşa kapılmasın. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Ons altının 2 bin 400 dolar seviyesine kadar gram altının ise 2 bin 380'e kadar sarkmasını bekliyorum. Jeopolitik gerilimlerden ötürü piyasalarda tansiyon artıyor ancak tekrar sakinleşti. Ancak yıl sonu itibarıyla gram altında 3000-3500 TL bandında ons altın da bu rakamın 3000 bin dolar olmasını bekliyorum.