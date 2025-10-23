Altın yatırımcılarını ilgilendiriyor! Dev bankadan çarpıcı yorum: İki kat artabilir!

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yatırımcı talebinin önümüzdeki üç yıl içinde fiyatları iki katına çıkarabileceğini açıkladı.

YÜZDE 110 ARTIŞ BEKLENTİSİ

JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların altına olan ilgisinin önümüzdeki dönemde hızla artacağını ve bu talebin fiyatları yüzde 110 oranında artırabileceğini belirtti. Banka, özellikle küresel ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların hisse senetleri yerine altına yönelme eğiliminde olduklarını vurguladı

“FİYATLAR İKİ KAT ARATABİLİR”

Değerlendirmede, bankacılık dışı yatırımcıların altına ayırdığı payın şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6’sına denk geldiği, bu oranın yüzde 4,6’ya kadar çıkabileceği tahmin edildi. JPMorgan’a göre, bu orandaki artış altın fiyatlarını yaklaşık iki katına çıkarabilir.

Stratejistler, son dönemde altın fiyatlarındaki sert düşüşlerin bireysel yatırımcılardan değil, vadeli işlem sözleşmelerinde kâr realizasyonu yapan algoritmik fonlardan kaynaklandığını ifade etti. Buna rağmen, yatırımcıların altın ETF’lerine olan ilgisinin “momentumdan ziyade stratejik çeşitlendirme” amacı taşıdığı belirtildi.

PİYASALARDA 7 TRİLYON DOLARLIK BÜYÜME BEKLENİYOR

JPMorgan ekonomistleri, hisse senetleri, tahviller ve nakit varlıkların önümüzdeki üç yılda yıllık 7 trilyon dolarbüyümesini bekliyor. Hisse senedi paylarının ise dot-com dönemi zirvesi olan yüzde 54,6 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

GOLDMAN SACHS DA YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Bir diğer küresel banka Goldman Sachs da altın için 2026 sonu fiyat hedefini ons başına 4.900 dolar olarak koruyor. Banka, merkez bankaları ile kurumsal yatırımcıların altına yönelik güçlü talebinin fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini belirtti.