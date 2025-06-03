Altın yatırımcısına alım tavsiyesi: İslam Memiş'ten kritik tavsiyeler
Finans Analisti İslam Memiş, A Haber yayınında altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Geçtiğimiz hafta düşüş trendinde olan altının yeni haftaya ve Haziran ayının ilk günlerine yükselişle başladığını belirten Memiş, "Hafta sonu Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırısının ardından jeopolitik tansiyon yeniden yükseldi.
Bu gelişme ons altında 70 dolar, gram altında ise 70 liralık bir artışı beraberinde getirdi. Haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yaptık ancak piyasalar, olası bir Rusya misillemesini de yakından takip ediyor.
Bu nedenle jeopolitik gerilimler fiyatlamalarda etkisini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Memiş, altının yatırım aracı olarak öne çıktığına dikkat çekerek, "Küresel ve yerel piyasalarda altının değer kazanması, yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor. Artık takı olarak değil, yatırım amacıyla alım yapıldığını görüyoruz. Darphane ve rafinelerde çeyrek, cumhuriyet ve gram altına yönelik üretim artmış durumda.
Bu da altın takma geleneğinin değer artışı nedeniyle her geçen gün zayıfladığını gösteriyor. Özellikle son 5 yılda düğünlerde altın yerine nakit takıldığını sıkça gözlemliyoruz" dedi.
İnternetten altın alımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Memiş, "Dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış var. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte ya da düşük ayarlı altınlar gönderilebiliyor. Fotoğraflar gerçek olabilir ama ürün sahte çıkabiliyor.
Yapay zeka ve taklit makinelerle yapılan bu ürünler vatandaşların gözünden kaçabiliyor.
Bu nedenle altın almak isteyenler mutlaka kurumsal ve güvenilir firmaların resmi internet sitelerini tercih etmeli" uyarısında bulundu.
Altın türü seçimi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını hepsi 22 ayardır ve Darphane tarafından üretilmektedir. Aralarında değer farkı yok.
Hangi altına gücünüz yetiyorsa onu alın. Gram altınlarda ise 24 ayar seçenekler mevcut ve rafineler tarafından üretiliyor. Yatırımcının bütçesine uygun olanı tercih etmesi yeterli" ifadelerini kullandı.
NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.