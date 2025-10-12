Altın yatırımında yeni uyarı! İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz?

Memiş, “Bu vereceğim cevaba ekonomi yönetimi çok kızıyor ama ben fiziki altından tarafım her zaman. Vatandaşa fiziki altın almalarını öneriyorum. Ama ekonomi yönetimi yastık altı birikimlerine kızıyor. ‘Devlete bir katkısı yok’ diyor. ‘Niye alıyorsunuz’ diyor. ‘Enflasyona sebep’ diyor Merkez Bankası Başkanı. Ve dolayısıyla zıt görüşlerdeyiz. Yani siz Merkez Bankası olarak altın stokluyorsunuz millet niye stoklamasın.” ifadelerini kullandı.