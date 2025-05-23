Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı
Altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, Finans Analisti İslam Memiş yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı. Gümüşün ise ilerleyen dönemde altının önüne geçebileceğini vurguladı.
Geçtiğimiz hafta son 6 ayın en kötü performansını sergileyen altın, bu hafta toparlanma sinyalleri verdi. 3.200 dolar seviyesinin altına gerileyen ons altın, yeniden 3.329 dolardan işlem görmeye başladı.
Yurt içinde gram altın 4.178 liradan, çeyrek altın 6.874 liradan, cumhuriyet altını ise 28.222 liradan alıcı buluyor. Gram altın, bu hafta yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı.
A Para’ya değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekerek, “Altın tarafında yüzde 100 pozisyon alınmasını önermiyorum.
Yatırımcıların yüzde 50-50 pozisyonla ilerlemesi daha sağlıklı olur” ifadelerini kullandı.
"Altın ve Bitcoin arasındaki rekabet sürecek"
Memiş, altın ve Bitcoin arasında 2025 yılında da kıyasıya bir rekabet yaşanacağını belirterek, “Altın fiyatları belirsizlik içinde yön arıyor. Hangi yöne kırılacağı net değil. Bu nedenle temkinli olmakta fayda var” dedi.
“Gram altında umutluyum, gümüş altını geride bırakabilir”
Gram altın için umutlu olduğunu ifade eden Memiş, ons altınla gram altının farklı dinamiklere sahip olduğunu vurguladı.
Gümüş konusunda da dikkat çeken ifadeler kullanan Memiş, “Gümüş oldukça baskılandı, ancak potansiyeli yüksek. 11 ay boyunca getiri sağlamaz ama bir ayda altını tahtından edebilir” dedi.
Gümüş için ons bazında 41-45 dolar, gram fiyatı için ise 50-55 lira seviyelerinde beklenti içinde olduğunu belirtti.
“Türkiye’de yatırımcılar altını konuşuyor ama ben ilerleyen süreçte gümüşün daha öne çıkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
İşte 23 Mayıs 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 4.157 TL | Satış: 4.157 TL
Önceki kapanış: 4.123 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.823 TL | Satış: 6.891 TL
Önceki kapanış: 6.835 TL
Yarım altın
Alış: 13.646 TL | Satış: 13.780 TL
Önceki kapanış: 13.670 TL