Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı

Altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, Finans Analisti İslam Memiş yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı. Gümüşün ise ilerleyen dönemde altının önüne geçebileceğini vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta son 6 ayın en kötü performansını sergileyen altın, bu hafta toparlanma sinyalleri verdi. 3.200 dolar seviyesinin altına gerileyen ons altın, yeniden 3.329 dolardan işlem görmeye başladı.

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 2

Yurt içinde gram altın 4.178 liradan, çeyrek altın 6.874 liradan, cumhuriyet altını ise 28.222 liradan alıcı buluyor. Gram altın, bu hafta yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı.

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 3

A Para’ya değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekerek, “Altın tarafında yüzde 100 pozisyon alınmasını önermiyorum. 

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 4

Yatırımcıların yüzde 50-50 pozisyonla ilerlemesi daha sağlıklı olur” ifadelerini kullandı.

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 5

"Altın ve Bitcoin arasındaki rekabet sürecek"

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 6

Memiş, altın ve Bitcoin arasında 2025 yılında da kıyasıya bir rekabet yaşanacağını belirterek, “Altın fiyatları belirsizlik içinde yön arıyor. Hangi yöne kırılacağı net değil. Bu nedenle temkinli olmakta fayda var” dedi.

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 7

“Gram altında umutluyum, gümüş altını geride bırakabilir”

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 8

Gram altın için umutlu olduğunu ifade eden Memiş, ons altınla gram altının farklı dinamiklere sahip olduğunu vurguladı. 

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 9

Gümüş konusunda da dikkat çeken ifadeler kullanan Memiş, “Gümüş oldukça baskılandı, ancak potansiyeli yüksek. 11 ay boyunca getiri sağlamaz ama bir ayda altını tahtından edebilir” dedi.

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 10

Gümüş için ons bazında 41-45 dolar, gram fiyatı için ise 50-55 lira seviyelerinde beklenti içinde olduğunu belirtti. 

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 11

“Türkiye’de yatırımcılar altını konuşuyor ama ben ilerleyen süreçte gümüşün daha öne çıkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 12

İşte 23 Mayıs 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları:

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 13

Gram altın
Alış: 4.157 TL | Satış: 4.157 TL
Önceki kapanış: 4.123 TL

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 14

Çeyrek altın
Alış: 6.823 TL | Satış: 6.891 TL
Önceki kapanış: 6.835 TL

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Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısı - Resim: 15

Yarım altın
Alış: 13.646 TL | Satış: 13.780 TL
Önceki kapanış: 13.670 TL

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