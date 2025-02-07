Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum!

Analistler, altının ons fiyatının rekor seviyelere yakın seyrettiğine dikkat çekerken, ABD’deki ekonomik ve politik belirsizliklerin güvenli liman talebini artırdığını belirtiyor. Teknik olarak ons altında 2 bin 880 dolar seviyesi direnç, 2 bin 850 dolar seviyesi ise destek olarak izleniyor.