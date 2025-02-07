Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum!
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 3 bin 311 liradan işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 295 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan altın, piyasalarda yön arayışını sürdürüyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını ise 21 bin 970 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda ise ons altın, yüzde 0,2 primle 2 bin 862 dolardan işlem görüyor.
ABD VERİLERİ PİYASALARIN GÖZÜNDE
Piyasalarda yön belirleyici gelişmelerin başında ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporu geliyor. Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte istihdam trendlerindeki değişimler, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik büyüme ve düşen enflasyonun, faiz indirimlerini mümkün kılabileceğini ancak ticaret politikalarındaki belirsizliklerin daha temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise "Güçlü dolar" politikasına bağlılıklarını vurgulayarak, "Doların güçlü olmasını istiyoruz. Ancak diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatıp ticareti manipüle etmesine karşıyız." dedi.
TEKNİK ANALİZDE KRİTİK SEVİYELER
Analistler, altının ons fiyatının rekor seviyelere yakın seyrettiğine dikkat çekerken, ABD’deki ekonomik ve politik belirsizliklerin güvenli liman talebini artırdığını belirtiyor. Teknik olarak ons altında 2 bin 880 dolar seviyesi direnç, 2 bin 850 dolar seviyesi ise destek olarak izleniyor.
Bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilirken, küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda.