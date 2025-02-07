Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 3 bin 311 liradan işlem görüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! - Resim: 1

Dün, ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 295 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan altın, piyasalarda yön arayışını sürdürüyor.

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Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! - Resim: 2

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

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Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! - Resim: 3

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını ise 21 bin 970 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda ise ons altın, yüzde 0,2 primle 2 bin 862 dolardan işlem görüyor.

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Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! - Resim: 4

ABD VERİLERİ PİYASALARIN GÖZÜNDE

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Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! - Resim: 5

Piyasalarda yön belirleyici gelişmelerin başında ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporu geliyor. Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte istihdam trendlerindeki değişimler, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

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Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! - Resim: 6

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik büyüme ve düşen enflasyonun, faiz indirimlerini mümkün kılabileceğini ancak ticaret politikalarındaki belirsizliklerin daha temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

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Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! - Resim: 7

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise "Güçlü dolar" politikasına bağlılıklarını vurgulayarak, "Doların güçlü olmasını istiyoruz. Ancak diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatıp ticareti manipüle etmesine karşıyız." dedi.

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Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! - Resim: 8

TEKNİK ANALİZDE KRİTİK SEVİYELER

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Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! - Resim: 9

Analistler, altının ons fiyatının rekor seviyelere yakın seyrettiğine dikkat çekerken, ABD’deki ekonomik ve politik belirsizliklerin güvenli liman talebini artırdığını belirtiyor. Teknik olarak ons altında 2 bin 880 dolar seviyesi direnç, 2 bin 850 dolar seviyesi ise destek olarak izleniyor.

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Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! - Resim: 10

Bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilirken, küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda.

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