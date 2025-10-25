Altında düşüş devam ediyor! 25 Ekim 2025 gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 25 Ekim 2025 Cumartesi günü düşüş gösterdi. İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons ve ata altın alış–satış fiyatları…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
GRAM ALTIN

Alış: 5.544,31 TL
Satış: 5.545,35 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.870,89 TL
Satış: 9.066,64 TL

ONS ALTIN (DOLAR)

Alış: 4.111,89 $
Satış: 4.114,21 $

YARIM ALTIN

Alış: 17.686,35 TL
Satış: 18.133,28 TL

TAM ALTIN

Alış: 38.202,00 TL
Satış: 38.617,00 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 5.346,22 TL
Satış: 5.612,41 TL

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.231,21 TL
Satış: 4.353,75 TL

GREMSE ALTIN

Alış: 95.151,00 TL
Satış: 96.394,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 35.483,58 TL
Satış: 36.155,66 TL

ATA ALTIN

Alış: 38.938,03 TL
Satış: 39.958,06 TL

ZİYNET ALTINI

Alış: 35.483,58 TL
Satış: 36.155,66 TL

