Altında düşüş devam ediyor! 25 Ekim 2025 gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları 25 Ekim 2025 Cumartesi günü düşüş gösterdi. İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons ve ata altın alış–satış fiyatları…
GRAM ALTIN
Alış: 5.544,31 TL
Satış: 5.545,35 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 8.870,89 TL
Satış: 9.066,64 TL
ONS ALTIN (DOLAR)
Alış: 4.111,89 $
Satış: 4.114,21 $
YARIM ALTIN
Alış: 17.686,35 TL
Satış: 18.133,28 TL
TAM ALTIN
Alış: 38.202,00 TL
Satış: 38.617,00 TL
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 5.346,22 TL
Satış: 5.612,41 TL
14 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 3.231,21 TL
Satış: 4.353,75 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 95.151,00 TL
Satış: 96.394,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 35.483,58 TL
Satış: 36.155,66 TL
ATA ALTIN
Alış: 38.938,03 TL
Satış: 39.958,06 TL
ZİYNET ALTINI
Alış: 35.483,58 TL
Satış: 36.155,66 TL