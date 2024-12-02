Altında son durum: 2 Aralık 2024
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkelerine yönelik, “Dolardan başka bir para birimi icat etmeyin” açıklaması sonrası dolar güçlenirken, bu durum altın fiyatlarında sert düşüşlere yol açtı.
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Yeni haftaya yüzde 1’lik kayıpla başlayan gram altın, 2.930 TL seviyesinden işlem görüyor.
Trump’ın açıklamaları, piyasalarda dolara olan talebi artırırken, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Çeyrek altın 4.865 TL, yarım altın 9.760 TL, Cumhuriyet altını 20.019 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın ise 2.637 dolar seviyesine geriledi.
Altın yatırımcıları, Trump’ın söylemlerini ve BRICS ülkelerinin olası tepkilerini yakından takip etmeye devam ediyor.