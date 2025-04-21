Altında yeni rekor: Yine yükseldi!

Haftaya hızlı bir yükselişle başlayan altın fiyatları, ons bazında 3400 doları aşarak yeni bir tarihi rekora imza attı.

Trump’ın Powell’ı görevden almayı değerlendirdiğine dair ifadeleri, piyasalarda tedirginlik yarattı. Bu gelişme doların, diğer para birimlerine karşı 2022 seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu.

Saat 14:40 itibarıyla dolar endeksindeki düşüş devam ederken, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de %1’in üzerinde kayıplar yaşanıyor. Altın ise bu tabloyu fırsata çevirdi ve hem ons hem de gram bazında zirve yaptı.

Anlık altın fiyatları (21 Nisan – 14:40 itibarıyla):

Ons altın: 3.402 dolar

Gram altın: 4.164 TL

Çeyrek altın: 6.857 TL

Yarım altın: 13.714 TL

Cumhuriyet altını: 27.424 TL