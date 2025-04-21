Altında yeni rekor: Yine yükseldi!

Küresel ticarete dair artan endişeler ve ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert açıklamaları, dolarda büyük bir değer kaybına yol açtı. Doların zayıflaması, güvenli liman arayışındaki yatırımcıları altına yöneltti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altında yeni rekor: Yine yükseldi!
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Haftaya hızlı bir yükselişle başlayan altın fiyatları, ons bazında 3400 doları aşarak yeni bir tarihi rekora imza attı.

Trump’ın Powell’ı görevden almayı değerlendirdiğine dair ifadeleri, piyasalarda tedirginlik yarattı. Bu gelişme doların, diğer para birimlerine karşı 2022 seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu.

Saat 14:40 itibarıyla dolar endeksindeki düşüş devam ederken, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de %1’in üzerinde kayıplar yaşanıyor. Altın ise bu tabloyu fırsata çevirdi ve hem ons hem de gram bazında zirve yaptı.

Anlık altın fiyatları (21 Nisan – 14:40 itibarıyla):

Ons altın: 3.402 dolar
Gram altın: 4.164 TL
Çeyrek altın: 6.857 TL
Yarım altın: 13.714 TL
Cumhuriyet altını: 27.424 TL

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