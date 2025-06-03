Analistlerden kritik yorum: Gram altın neden geriliyor?

Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın günü yüzde 2,7 artışla 4.260 liradan kapatmıştı.

Dün yüzde 2,8 artışla 3.381 dolara kadar yükselen ons altın ise bugün düşüşe geçti. Şu sıralarda yüzde 0,7’lik kayıpla 3.358 dolardan işlem görüyor.

ABD’nin korumacı ticaret politikalarına dair açıklamaların artması ve çelik ürünlerine ek gümrük tarifesi beklentisi, küresel piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Analistlere göre, bu gelişmeler enflasyon baskılarını artırabileceği gibi ekonomik büyüme üzerinde de aşağı yönlü riskleri tetikleyebilir.

Artan ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışı öne çıkıyor. Analistler, bu durumun altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, bugün başlayacak olan ABD istihdam verileri takvimi de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Özellikle JOLTS açık iş sayısı verisi piyasaların radarında.

Uzmanlara göre, altın fiyatları dolar endeksindeki yükseliş ve kar satışlarının etkisiyle dört haftanın zirvesinden geriledi. ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerine dair süregelen belirsizliklerin de altına olan talebi artırabileceği belirtiliyor.

Teknik açıdan ons altında 3.340 dolar seviyesinin destek, 3.380 doların ise direnç konumunda olduğu belirtiliyor. Gözler, yurt içi ve yurt dışındaki yoğun veri gündemine çevrildi.