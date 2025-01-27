Gram altın geriledi: İşte güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta güvenli liman algısıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yeni haftaya kâr satışlarının etkisiyle düşüşle başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gram altın geriledi: İşte güncel altın fiyatları
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Haftanın ilk işlem gününde gram altın yüzde 0,52 değer kaybederek 3.162 TL’den işlem görürken, diğer altın türlerinde de benzer düşüşler yaşandı. Çeyrek altın 5.148 TL, yarım altın 10.295 TL, Cumhuriyet altını ise 21.090 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da 2.754 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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