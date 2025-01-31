Gram altın rekor kırdı! İşte 31 Ocak güncel altın fiyatları
ABD’de yeni başkan Donald Trump’ın ekonomi politikalarındaki belirsizlik, altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi. Küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle gram altın yeni bir rekora imza attı.
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Dün 3.200 TL seviyesini aşarak rekor kıran gram altın, yükseliş trendini sürdürerek daha da değer kazandı. İşte güncel altın fiyatları:
Gram altın: 3.224 TL
Çeyrek altın: 5.218 TL
Yarım altın: 10.436 TL
Cumhuriyet altını: 21.154 TL
Ons altın: 2.794 dolar
Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.