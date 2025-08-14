Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
14 Ağustos 2025 Perşembe günü altın fiyatları üst üste üçüncü günde de yükselişini sürdürdü. ABD’de açıklanan düşük enflasyon verileri, Eylül ayında Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirirken, doların zayıflaması altına ivme kazandırdı.
Jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik verilerin yanı sıra ABD’den gelen düşük enflasyon rakamları, yatırımcıların altına yönelmesinde etkili oldu.
Temmuz ayında ABD’de tüketici fiyatlarındaki sınırlı artış, Eylül’de Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını güçlendirdi. Dolar endeksinin haftalık dip seviyelere gerilemesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin düşük seyretmesi, faiz getirisi olmayan altın için pozitif bir atmosfer yarattı.
Spot altın, ons başına yüzde 0,2 artışla 3.359,81 dolara yükseldi. Capital.com analisti Kyle Rodda, “Piyasalar Eylül’de Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını fiyatlıyor. Bu da doların zayıflamasına ve altının güçlenmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.
14 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
💛 Gram Altın: Alış 4.403,40 TL – Satış 4.403,91 TL
🥇 Ons Altın: Alış 3.359,73 $ – Satış 3.360,10 $
🪙 Çeyrek Altın: Alış 7.187,00 TL – Satış 7.249,00 TL
💰 Yarım Altın: Alış 14.375,00 TL – Satış 14.496,00 TL
🏅 Tam Altın: Alış 28.301,78 TL – Satış 28.859,95 TL
👑 Cumhuriyet Altını: Alış 28.661,00 TL – Satış 28.859,00 TL
⚜️ Ata Altın: Alış 29.186,21 TL – Satış 29.922,27 TL
Diğer Değerli Metaller
🥈 Gümüş: %0,1 artışla 38,56 $
🔷 Platin: %0,2 düşüşle 1.337,12 $
🔵 Paladyum: %1,5 artışla 1.139,32 $