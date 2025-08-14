Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları

Temmuz ayında ABD’de tüketici fiyatlarındaki sınırlı artış, Eylül’de Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını güçlendirdi. Dolar endeksinin haftalık dip seviyelere gerilemesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin düşük seyretmesi, faiz getirisi olmayan altın için pozitif bir atmosfer yarattı.