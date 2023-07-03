Gram altın tarihi zirvesini gördü! Yeni rekor kırıldı...
Gram altın haftaya rekorla başladı. Gram altın bin 607 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü.
Piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarını da yükselişe geçirdi.
Spot altın ons başına bin 915 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın ise sabah saatlerinde yeni rekorunu gördü.
Günün ilk saatlerinde bin 607 lirayı gören gram altın tarihi zirvesini yineledi.
Gram altın son işlem gününü 1597 liradan tamamlamıştı.
İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın (TL/GRAM) -- 1.604,30 (Alış) | 1.595,43 (Satış)
Altın (ONS) -- 1.903,57 (Alış) | 1.903,93 (Satış)
Çeyrek Altın -- 2.554,00 (Alış) | 2.649,00 (Satış)
Yarım Altın -- 5.090,00 (Alış) | 5.297,00 (Satış)
Cumhuriyet Altını -- 10.169,00 (Alış) | 10.550,00 (Satış)
22 Ayar Bilezik -- 1.464,32 (Alış) | 1.500,45 (Satış)