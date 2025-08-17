İslam Memiş açıkladı: Altın, dolar ve euro için yıl sonu hedefleri belli oldu

Uzman İslam Memiş, altın, dolar ve euro piyasalarına dair yıl sonu beklentilerini paylaştı. kritik seviyeler yatırımcıların radarında.

İSLAM MEMİŞ’TEN ÇARPICI ALTIN VE DOLAR YORUMU

Ünlü ekonomist İslam Memiş, piyasalarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Altın, dolar ve yatırımcıların en çok merak ettiği konulara değindi.

ALTIN, DOLAR VE EURO İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merakla beklediği yıl sonu beklentilerini paylaştı. Altın, dolar ve euro için dikkat çeken rakamlar açıkladı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Memiş, Alaska’da gerçekleşen Trump-Putin görüşmesinin ardından piyasalarda temkinli bir iyimserlik havası oluştuğunu söyledi.

YATIRIMCILARA “TEMKİNLİ OLUN” UYARISI

“Alım mı yapayım, satış mı yapayım?” sorularına yanıt veren Memiş, piyasadaki hareketliliğe rağmen yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

BORSA İSTANBUL İÇİN HEDEF SEVİYE

Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin 10.870 puanda olduğunu hatırlatan Memiş, yıl sonu için 11.800 – 12.000 puan seviyelerinin hedeflenebileceğini söyledi.

DOLAR İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ

Dolar/TL’nin kısa vadede 41 TL’yi görebileceğini belirten Memiş, yıl sonunda 45 TL hedefinin korunduğunu ifade etti.

EURO/TL İÇİN 55 TL ÖNGÖRÜSÜ

Euro/TL’nin 47,85 seviyesinde olduğunu hatırlatan uzman, yıl sonunda 55 TL beklendiğini ve düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu kaydetti.

ONS ALTINDA SAVAŞ SENARYOSU

Uluslararası piyasalarda ons altının 3.336 dolar olduğunu söyleyen Memiş, olası bir barış haberiyle fiyatın 3.000 dolara kadar gerileyebileceğini vurguladı.

GRAM ALTIN İÇİN YATIRIMCILARA MESAJ

Gram altının 4.400 TL seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Memiş, nakit ihtiyacı olanların bu seviyeleri değerlendirebileceğini ifade etti.

PETROLDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Brent petrolün 65,74 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmadığını ve fiyatların yeniden yükselebileceğini söyledi.

BİTCOİN İÇİN KRİTİK UYARI

117.474 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin için konuşan Memiş, yatırımcıları 120 bin doların üzerinde alım yapmamaları konusunda uyardı.

