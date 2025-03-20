İslam Memiş uyardı: Altın piyasasında devrim olacak!
Türkiye altın piyasasında önemli değişiklikler yaşanıyor. Finans analisti İslam Memiş, 2030 yılına kadar altın piyasasında beklenen radikal değişimleri paylaştı. İthalat yasağı, artan işçilik maliyetleri ve yeni düzenlemeler, altının satışını sınırladı.
Memiş, "Perakende kuyumculuk sektörü yüzde 80 oranında kapanabilir" diyerek, "Büyük kuyumcu vitrinleri ve lüks mağazalar, küçük sarraf dükkanlarıyla yer değiştirecek" şeklinde açıklamalarda bulundu.
İşte dolar-altın ilişkisinde yaşanması beklenen değişiklikler ve gelecekteki finansal gelişmeler:
2025 yılı itibarıyla astar ve çekili altınların satışı yasaklandı. Ayrıca, yatırımcılara altın alım satımı üzerinden kambiyo vergisi getirildi. İslam Memiş, 2030 yılı itibarıyla perakende kuyumculuk sektörünün yüzde 80 oranında kapanacağını ve altın piyasasının büyük ölçüde kurumsal firmalar ve zincir marketler üzerinden yönetileceğini belirtti. Küçük dükkanlar ise gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi birikim amaçlı altın satışıyla sınırlı kalacak.
İki yıl önce Türkiye'de uygulamaya giren altın ithalat yasağı, küresel piyasalarda dikkat çekti. Yurt dışından külçe altın ithalatı yasaklandı, bu da işçilik maliyetlerinin artmasına yol açtı.
1 kilogram külçe altın için 5.000 dolar seviyelerine kadar yükselen işçilik maliyetleri, 2024 sonunda 900 dolara kadar geriledi. Ancak, bu yasağın etkisiyle kaçakçılıkta ciddi bir artış yaşandı. Dünya çapında, Türkiye'nin altın talebi sorgulanmaya başlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın sektörüne standart getirdi. 0,25 gram ve 0,50 gram altınların üretimi yasaklandı. Bu tür küçük altınlar, daha önce düğün ve nişan gibi özel günlerde takı olarak tercih ediliyordu. Ancak, yeni düzenleme ile bu ürünlere ulaşım zorlaştı ve Türkiye’deki altın takı kültürü değişime uğradı.
İşçilik gerektirmeyen altınların satışına yasak
2025’teki yeni düzenlemelerle birlikte, "Asar altın" ve "çekili altın" adı verilen işçiliksiz altınların satışı yasaklandı. Ancak bu tür altınları elinde bulunduran vatandaşlar, onları bozdurma konusunda herhangi bir engelle karşılaşmayacaklar. Ayrıca, bankalardan altın alım-satımı yapan yatırımcılara binde 2 kambiyo vergisi getirildi.
Bu vergi, 1 gram altın için yaklaşık 7 TL'lik bir ek yük anlamına geliyor.
2030’a kadar yaşanacak dönüşüm
İslam Memiş, 2030 yılına kadar Türkiye'deki altın piyasasında büyük bir dönüşüm yaşanacağını öngörüyor. Perakende kuyumculuk mağazalarının yüzde 80’inin kapanması bekleniyor.
Fiziki altın alım-satımı yalnızca kurumsal firmalar ve zincir marketlerde yapılacak. Küçük kuyumcular ise gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi birikim amaçlı altın satışıyla sınırlı kalacak.
Altın piyasasında yaşanacak bu değişimlerin yanı sıra, jeopolitik gerilimler ve bölgesel savaşların etkileri de artmaya başladı. Memiş, gelecekte insansı robot bakıcıların günlük hayatın bir parçası olacağını ve iş gücü sorunlarının çözülmesi için bu teknolojinin devreye gireceğini belirtiyor.
Türkiye’de işçi açığı yaşanırken, Afrika, Avrupa, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden iş gücü göçü artacak.
Yatırımcıların varlıklarını koruması gerektiği vurgulandı. Gelecek, modern köyler ve kasabalarla şekillenecek ve köylerden metropollere göç edenlerin artık köylere dönmesi bekleniyor.