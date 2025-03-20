İslam Memiş uyardı: Altın piyasasında devrim olacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın sektörüne standart getirdi. 0,25 gram ve 0,50 gram altınların üretimi yasaklandı. Bu tür küçük altınlar, daha önce düğün ve nişan gibi özel günlerde takı olarak tercih ediliyordu. Ancak, yeni düzenleme ile bu ürünlere ulaşım zorlaştı ve Türkiye’deki altın takı kültürü değişime uğradı.