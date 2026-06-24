İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak"

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketliliği yatırımcıların yakın takibindeyken, Finans Analisti İslam Memiş'ten piyasaları sallayacak ezber bozan bir tahmin geldi!

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 1

Gram ve çeyrek altındaki sert düşüşlerin ardından gözlerin çevrildiği ünlü uzman, hem gram altın için dudak uçuklatan o yeni hedefi duyurdu hem de "altından daha fazla kazandıracak" dediği sürpriz yatırım aracını ilan etti.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 2

Küresel risklerin tırmandığı bu dönemde beş haneli rakamlar gerçekten kapıda mı? İslam Memiş'in yatırımcılara verdiği kritik tarih ve çok konuşulacak tahminlerin tüm detayları...

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 3

GÖZLER UZMANLARA ÇEVRİLDİ

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 4

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatında sert düşüşler görünürken gözler uzmanların tavsiyelerine çevrildi. Yatırımcılar "Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek?" sorusunun yanıtını arıyor.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 5

Değerli metallerde yükseliş beklentileri sürerken, finans analisti İslam Memiş altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 6

"ALTINDAN DAHA ÇOK KAZANDIRACAK"

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 7

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikaları nedeniyle değerli metallerin yatırımcıların radarında kalmaya devam edeceğini belirten Memiş, özellikle gümüşün önümüzdeki dönemde altından daha yüksek getiri potansiyeli taşıyabileceğini ifade etti.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 8

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, gümüşün ons fiyatında yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 9

Uzman isim, 2026 yılı içerisinde gümüşün ons fiyatında önce 75 dolar seviyelerinin, yıl sonuna doğru ise 96 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini dile getirdi.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 10

Gümüşün son dönemde altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini belirten Memiş, yatırımcıların bu piyasayı yakından takip etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 11

GRAM ALTIN 8 BİN TL OLACAK MI?

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 12

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, gram altında yaşanan kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini ifade etti.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 13

2026 yılı için gram altında 8 bin TL seviyelerinin hedef olarak korunduğunu belirten analist, küresel ölçekte olağanüstü risklerin devam etmesi halinde daha yüksek rakamların da gündeme gelebileceğini söyledi.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 14

BEŞ HANELİ RAKAMLAR KONUŞULABİLİR

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 15

Jeopolitik risklerin artması, merkez bankalarının altın talebini sürdürmesi ve küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi durumunda gram altında beş haneli fiyat seviyelerinin konuşulabileceğine dikkat çeken Memiş, uzun vadeli yatırım perspektifinin önemini vurguladı.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 16

Uzman isim, kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli yatırım planlarının daha sağlıklı sonuçlar verebileceğini belirtti.

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İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin: "Altından daha fazla kazandıracak" - Resim: 17

Merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, küresel enflasyon baskıları ve jeopolitik gelişmeler değerli metaller üzerindeki etkisini sürdürdüğü düşünülüyor.

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