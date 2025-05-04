İslam Memiş'ten gram altın için tarihli ve rakamlı uyarı: Sürpriz olmaz
Altın yatırımcısı, sert dalgalanmanın ardından beklemeye geçti. Altın fiyatlarıyla ilgili tahminler gelmeye devam ederken, finans analisti İslam Memiş gram altın için hem tarih hem de rakam vererek “sürpriz olmaz” dedi. Peki, altın fiyatı ne zaman yükselecek? İşte detaylar...
Altın fiyatlarındaki dalgalanma, tüm piyasa oyuncuları tarafından dikkatle takip edilirken, finans analisti İslam Memiş kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcının aklındaki sorulara yanıt veren Memiş, “Altın yükselecek mi?” sorusuna net rakamlar ve tarih vererek açıklık getirdi.
“Altın yükselecek mi?”, “Gram altında son durum ne?”, “Altın fiyatları düşecek mi?” gibi sorular yatırımcıların gündemindeyken, İslam Memiş hem kısa vadeli hem de orta ve uzun vadeli tahminlerde bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Memiş şunları söyledi:
“Özellikle Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verisi, beklentilerin biraz üzerinde geldi. Normalde bu veri, altın fiyatlarını yükseltecek bir gelişmeydi ve altının hızla toparlanması bekleniyordu.
Teknik olarak 3350 - 3330 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş yaşanmalıydı. Ancak cılız bir yükselişle haftayı 3240 dolar seviyesinden kapattı. Bu da yükseliş yönlü hareketlerin şimdilik çok istekli olmadığını gösterdi.”
Yükselişle Haftayı Tamamladı
“Amerika’da açıklanan enflasyon verileri; altın, gümüş ve dolar karşısındaki varlıkların değer kazanmasını destekleyen nitelikteydi. Ancak buna rağmen ons altın haftayı 3240 dolardan tamamladı.
Teknik olarak bir trend kırılımı bekleniyordu, fakat bu gerçekleşmedi. Yine de hafif de olsa yükselişle haftayı tamamladı. Geride bıraktığımız haftada ons ve gram altında yüzde 5 ila 6 oranında düşüş gözlemlendi.”
Gram altın, 4350 lira seviyesinden geriledi. Geçtiğimiz hafta fiziki gram altın 4040 liraya kadar indi. Haftayı 4095 liradan kapattı. Ons altın 3502 dolara kadar yükselmişti, fakat 3200 dolara kadar gerileyerek 3240 dolar seviyesinde kapandı. Teknik açıdan bu satış baskısının kısa vadede devam etmesi bekleniyor.
Ons altında 3150 - 3090 dolar seviyeleri aşağı yönlü destekler olarak öne çıkıyor. Gram altında ise 4000 liranın altında 3800 liraya kadar bir alan mevcut. Bu bölgeler dip ve alım seviyeleri olarak takip edilmeye devam edecek.
Yukarı Yönlü Hareket Beklentisi
“Bu hızlı ve soluksuz yükselişler, ilk kez altın alacak ya da henüz altın almamış yatırımcılar için bir uyarı niteliğindeydi. ‘Bekleyin, panik yapmayın’ dedik.
Çünkü Türkiye’de her yıl benzer panik süreçleri yaşanıyor. Zirveden alım yapma korkusu çok yaygın. Ancak hemen ardından gelen sert satışlarla yatırımcı zarar edebiliyor.
Bu nedenle panik yapmayan yatırımcı, son bir ayda doğru bir karar verdi. Gördüğünüz gibi kar satışları ve teknik düzeltmeler yaşanabiliyor. Bu soluklanma, teknik olarak satışların bir miktar daha devam edebileceğine işaret ediyor.”