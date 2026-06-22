O tuzağa karşı uyardı... İslam Memiş'ten korkutan altın çıkışı! Altın mı, gümüş mü? Piyasanın yönünü değiştirecek o uyarı geldi
ara Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, küresel risklerin gölgesinde piyasaları sallayacak çok kritik bir uyarıda bulundu.
Altın piyasasında sert yükseliş beklentisi yerini temkinli bekleyişe bıraktı. Gram altında 8.300 TL seviyelerini bekleyen çok sayıda yatırımcı varken, son fiyat hareketleri piyasalarda hesapları yeniden değiştirdi.
Bir dönem gram altında 8.000 TL ve üzeri beklentiler öne çıkarken, yaşanan geri çekilmeler piyasada yeni bir denge arayışını beraberinde getirdi. Yatırımcılar şimdi “Yükseliş yeniden başlar mı?” ve “Altında alım zamanı mı?” sorularına yanıt arıyor.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN ALACAKLARA KRİTİK UYARI
Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, altın tarafında işlem yapmayı düşünen yatırımcılara temkinli olunması gerektiğini belirtti.
Memiş’in değerlendirmelerine göre kısa vadeli fiyat hareketleri, özellikle jeopolitik haber akışı nedeniyle sert yön değiştirebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca günlük fiyatlara bakarak karar vermemesi gerektiği vurgulanıyor.
Memiş, kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini belirtirken, altın-gümüş dengesindeki değişimin yeni dönemde yatırımcılar için belirleyici olabileceğini söyledi.
KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ HÜRMÜZ'DE
Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve ABD-İran hattında yaşanan gerilimler yakından izleniyor. Enerji arzına ilişkin endişeler petrol fiyatlarını etkilerken, bu tablo altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklarında da hareketliliği artırıyor.
Uzmanlara göre Orta Doğu kaynaklı her yeni gelişme, emtia piyasalarında kısa vadeli dalgalanmayı büyütebilir. Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman arayışı öne çıkıyor.
Altın bu dönemde en çok takip edilen yatırım araçlarından biri olurken, gümüş tarafında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor.
İSLAM MEMİŞ GÜMÜŞ İÇİN ORTA-UZUN VADEYİ İŞARET ETTİ
İslam Memiş’in değerlendirmelerinde gümüş ayrı bir başlık olarak öne çıktı. Uzman isim, gümüşün sanayi talebi ve küresel gelişmelerle birlikte orta ve uzun vadede daha güçlü bir performans gösterebileceğini belirtti.
Memiş, gümüş piyasasına dair şu değerlendirmede bulundu:
“Altın-gümüş dengesindeki değişimler yatırımcılar için fırsat oluşturabilir. Gümüş, sanayi talebi ve küresel gelişmelerle daha güçlü bir fiyatlama sürecine girebilir”.
"PANİK ALIM-SATIMDAN UZAK DURUN!"
Piyasa uzmanlarına göre altın ve gümüşte kısa vadeli yön arayışı devam ediyor. ABD-İran hattındaki gelişmeler, petrol fiyatları, dolar endeksi ve küresel risk algısı değerli metaller üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli sert hareketlere karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.
Altın ve gümüş piyasasında ani yükselişler kadar hızlı geri çekilmeler de görülebiliyor. Uzmanlar, bu tür dönemlerde panik alım-satım yerine daha dengeli ve uzun vadeli stratejilerin önem kazandığını ifade ediyor.
Özellikle borcu olan, düğün hazırlığı yapan veya kısa vadeli nakit ihtiyacı bulunan vatandaşların fiyat hareketlerini yakından takip etmesi gerekiyor.
YATIRIMCI KARAR VERİRKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?
Uzmanlara göre altın tarafında karar verirken yalnızca gram fiyatına odaklanmamak gerekiyor. Yatırımcıların şu kriterleri birlikte değerlendirmesi tavsiye ediliyor:
Ons altın ve dolar kuru
Jeopolitik riskler
Merkez bankalarının faiz politikaları
Gram altında 8.000 TL üzeri beklentiler konuşulmaya devam ederken, piyasada yönü belirleyecek ana unsurun küresel haber akışı ve güvenli liman talebi olacağı belirtiliyor.