Piyasalar hareketlendi: Altın fiyatlarında rekor artış!

Fed'in faiz indirimi sonrası, yetkililerden gelen gevşeme yanlısı açıklamaların yanı sıra, Çin'in ekonomi yönetimi tarafından ekonomiyi canlandırmaya yönelik paketlerin duyurulması, doların değer kaybetmesine yol açarken, küresel risk iştahını artırdı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

Hem ons hem de gram altın rekor seviyelerden işlem görüyor.

Gram altın 3.000 TL sınırına yaklaştı! Şu anki fiyatlarla:

Gram altın: 2.917 TL

Çeyrek altın: 4.887 TL

Yarım altın: 9.743 TL

Cumhuriyet altını: 19.777 TL

Ons altın: 2.658 dolar