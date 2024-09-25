Piyasalar hareketlendi: Altın fiyatlarında rekor artış!

Fed'in faiz indirimi sonrası, yetkililerden gelen gevşeme yanlısı açıklamaların yanı sıra, Çin'in ekonomi yönetimi tarafından ekonomiyi canlandırmaya yönelik paketlerin duyurulması, doların değer kaybetmesine yol açarken, küresel risk iştahını artırdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Piyasalar hareketlendi: Altın fiyatlarında rekor artış!
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Fed'in faiz indirimi sonrası, yetkililerden gelen gevşeme yanlısı açıklamaların yanı sıra, Çin'in ekonomi yönetimi tarafından ekonomiyi canlandırmaya yönelik paketlerin duyurulması, doların değer kaybetmesine yol açarken, küresel risk iştahını artırdı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

Hem ons hem de gram altın rekor seviyelerden işlem görüyor.

Gram altın 3.000 TL sınırına yaklaştı! Şu anki fiyatlarla:

Gram altın: 2.917 TL
Çeyrek altın: 4.887 TL
Yarım altın: 9.743 TL
Cumhuriyet altını: 19.777 TL
Ons altın: 2.658 dolar

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