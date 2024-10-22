Standart altın fiyatlarında gün sonunda düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin TL seviyesine düştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Standart altın fiyatlarında gün sonunda düşüş
Yayınlanma:

Altın piyasasında en düşük fiyat 3 milyon 100 bin lira, en yüksek fiyat ise 3 milyon 124 bin lira olarak belirlendi. Gün sonunda, standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 azalışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Bir önceki gün bu fiyat 3 milyon 132 bin lira olarak kaydedilmişti.

KMKTP'de toplam altın işlem hacmi 3 milyar 814 milyon 291 bin 661,94 lira, işlem miktarı ise 1.244,74 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 868 milyon 598 bin 314,91 lira düzeyinde belirlendi.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, AgaBullion Kıymetli Madenler, DenizBank ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?Siyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

altın fiyatı Altın
Günün Manşetleri
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
İşte FETÖ elebaşı Gülen'in İstanbul'daki kabarık suç listesi
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
MHP eliyle Öcalan'a af çağrısı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Bakanlık açıkladı
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon
Resmi Gazete'de bugün: 22 Ekim 2024
Çok Okunanlar
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi! Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon