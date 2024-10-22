Standart altın fiyatlarında gün sonunda düşüş

Altın piyasasında en düşük fiyat 3 milyon 100 bin lira, en yüksek fiyat ise 3 milyon 124 bin lira olarak belirlendi. Gün sonunda, standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 azalışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Bir önceki gün bu fiyat 3 milyon 132 bin lira olarak kaydedilmişti.

KMKTP'de toplam altın işlem hacmi 3 milyar 814 milyon 291 bin 661,94 lira, işlem miktarı ise 1.244,74 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 868 milyon 598 bin 314,91 lira düzeyinde belirlendi.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, AgaBullion Kıymetli Madenler, DenizBank ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.