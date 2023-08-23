Tam altın ve gram altın ne kadar? 23 Ağustos günü altın piyasaya nasıl başladı?

23 Ağustos 2023'te altın fiyatlarında değişimler. Çeyrek, Tam altın ve gram altın fiyatlarını merak edenler için derledik. Çeyrek altın ne kadar? Sorusu adeta en çok sorulan soru oldu. İşte 23 Ağustos Tam altın Çeyrek ve gram altın fiyatları...

Tam altın ve gram altın ne kadar? 23 Ağustos günü altın piyasaya nasıl başladı?
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Altın önemli bir yatırım aracı olarak günlük hayatımızda ilgiyle takip edilmeye  devam ediliyor. Kura göre fiyatlarında değişimler gerçekleşen altınlar türüne göre de çeşitli fiyatlarda satılıyor. Sizin için 23 Ağustos günü altın alış ve satış fiyatlarını derledik.

Tam altın ve gram altın ne kadar? 23 Ağustos günü altın piyasaya nasıl başladı? - Resim : 1

23 AĞUSTOS 2023 TAM VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları merak konusu Türkiye'de de vatandaşların gündeminde hep oldu. 23.08.2023 tarihi altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ FİYATI: 1664.17

SATIŞ FİYATI: 1664.81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ FİYATI: 2694.88

SATIŞ FİYATI: 2737.86

YARIM ALTIN

ALIŞ FİYATI: 5389.96

SATIŞ FİYATI: 5482.95

TAM ALTIN

ALIŞ FİYATI: 10748.56

SATIŞ FİYATI: 10929.64

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ FİYATI: 10995.17

SATIŞ FİYATI: 11184.17

ATA ALTIN

ALIŞ FİYATI: 10995.41

SATIŞ FİYATI: 11185.63

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