Yükseliş devam edecek mi? 21 Mart güncel altın fiyatları

Altında yükseliş devam edecek mi? Hafta boyunca rekora koşan altın bugüne yatay seyirle başladı.

Yükseliş devam edecek mi? 21 Mart güncel altın fiyatları
Yayınlanma: Güncellenme:

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 3 bin 701 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 280 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 3 bin 701 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 3 bin 701 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 280 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 29 dolardan işlem görüyor.

Sosyal medyada provokasyon operasyonu: 326 şüpheli tespit edildi!Sosyal medyada provokasyon operasyonu: 326 şüpheli tespit edildi!Gündem
altın fiyatları
Günün Manşetleri
İBB’de yolsuzluk ve terör soruşturması derinleşiyor!
Sosyal medyada provokasyon operasyonu
İmamoğlu ve İBB Açıklaması
Suriye, Filistin ve Rusya-Ukrayna savaşı
Bir an önce kongre toplayıp silah bırakın!
Ömer Çelik'ten İBB soruşturmalarıyla ilgili açıklama
İBB soruşturmasında yeni görüntüler!
Milli Savunma Bakanlığı 523 teröristi etkisiz hale getirdi
4 şirkete el konuldu, 45 şüpheli yakalandı!
"Pazar günü sandığa gidip tepkimizi göstereceğiz"
Çok Okunanlar
İşsizlik maaşı aslanın ağzında! İşsizlik maaşı aslanın ağzında!
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor
Yükseliş devam edecek mi? 21 Mart güncel altın fiyatları Yükseliş devam edecek mi? 21 Mart güncel altın fiyatları
ABD Eğitim Bakanlığı kapatıldı ABD Eğitim Bakanlığı kapatıldı