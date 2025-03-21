Yükseliş devam edecek mi? 21 Mart güncel altın fiyatları

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 3 bin 701 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 280 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 3 bin 701 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 3 bin 701 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 280 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 29 dolardan işlem görüyor.