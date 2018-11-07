Amerika Türkiye’ye elma şekeri vererek çocuk mu kandırıyor?

ABD Türkiye’yi SDG ile masaya oturtmak için çocuksu oyunlara bile başvurabiliyor. Pragmatizm tavan yapınca, akıl ve bilimsel stratejiler sıfırlanıyor.Amerika’nın Kandil’deki Üç Terörist Başına 12 milyon dolar ödül koyması, Suriye’de, ABD’nin Kürdistan kurma projesin, yeniden gündemdeki yerini almasını sağlıyor.Amerika bölgede iki ortak tanımı yapıyordu. Türkiye ve SDG’yi kendine iki ortak olarak beyan etmişti. Yasal Türk devleti ile ne olduğu belli olmayan SDG’nin Türkiye üzerinden meşrulaştırılmasına çalıştığını biliyorduk.Üç Terörist Başına ödül koyarak, Türkiye’ye demek istiyor ki; biz PKK’yı terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Ama SDG bizim ortağımızdır. Türkiye de bizim ortağımızdır!Yeniden Açılım Sürecinin Türkiye’nin önüne konmasının, Amerikancası böyle olabilirdi. Oldu.Cenevre toplantılarına SDG’yi Türkiye ile masaya oturtma gayretleridir. Zaten açıklamalar da bu üç Teröristin, Açılım Sürecini baltaladığını ifade ediyorlar. Yani Açılım Projesi yeniden önümüze sürülüyor.Açılım Sürecinin Türkiye’yi bölme projesi olduğunu tekrar söylemeye gerek yok.Geride ve asıl amaç ise; Türkiye, İran ve Rusya ittifakını bombalamış oluyor.Geçici İran’a ambargodan muafiyetin söyledikleri de zaten Türkiye’yi İran’a karşı hazırlamak. İçerde bu plana balıklamasına atlayanlar da az değil.Amerika’nın bölgede tutunabileceği bir tek dalı PKK ve türevleri vardır. Suriye’nin kuzeyinde ABD/PKK Koridorunu inşa etmek için son kurşunlarını atıyor.Üç terörist başına ödül koyması, Amerika’nın bitmez tükenmez Kürdistan kurma iradesinin bir başka tezahürüdür. SDG çatısı altında tüm Kürtleri birleştirme çalışmasıdır. Suriye’nin kuzeyinde kurduğu oluşumu meşrulaştırma çabasıdır.Suriye’de Kürdistan kurma iradesinin S-400 hava savunma silahlarının Türkiye’ye teslim edileceği günlerde daha sert eylemlerle ortaya çıkacağını söylemek kehanet olmaz.NATO’dan Türkiye’yi çıkarmak ve Kürdistan kurma işlerinin tavan yapacağı günlerin, S-400’lerin teslimi günlerine rastlayacağını söyleyebiliriz.Amerika’nın elma şekerine iktidarın yüz vermeyeceğini düşünüyorum. SDG ile masaya oturmak Türkiye’nin bölünmesi masasına oturmak anlamındadır.Böyle bir durum zaten Türk halkı tarafından hiç istenmeyen bir durumdur.Amerika’nın elma şekeri verme eylemlerinin bir süre süreceğini göreceğiz. Sonra sertleşecektir.