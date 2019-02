Amerikalı Amiralin hayali İlk vuran biz olalım

Yeni dünya savaşının nerede ve nasıl başlayacağı konusu, düşünürlerin içine dalıp da çözemediği konulardan biridir.Farkındasınızdır. Yeni dünya savaşı çıkar mı çıkmaz mı tartışmaları hemen hemen dünyanın her köşesinde, tartışılmakta ve bir çıkarım yapılmaya çalışılmaktadır.Fikrimi baştan ifade edeyim.Neden böyle bir kanaate vardığımın çok kesin delilleri vardır.1-Üretim ve teknoloji Asya’ya geçmiştir. Bu üretime karşılık gelen kâğıdın, ya da elektronik paranın kimin egemenliğinde olacağının artık bir karara bağlanması zamanıdır. Yeni bir değişim değeri referansı…2-Amerika üretimi önceleyemediğinden, hegemonyasını devam ettirmekte zorlanmaktadır. Dolar tefeciliğinde zorlanmaktadır.Bu hegemonyayı yeniden tesis etmek için elindeki ateş gücünü kullanmak istemektedir. Eğer elindeki silah gücünü şimdi kullanamazsa, ileride kullanma imkanının kalmayacağını görmektedir.3-Bugüne kadar ABD hegemonyasına boyun eğen ulus devletler (ülkeler), değişen dünya dengesinden yararlanmaya çalışmaktadırlar.4- Sadece silah üretebilen çok uluslu Amerikan şirketlerinin üretim fazlasını dünyaya satmak, yani büyümek gibi önemli bir sorunları vardır. Bu sorun her geçen gün artmaktadır.Dünya hegemonyasını elinden kaçırmakta olan Amerika’nın, elini çabuk tutarak ön almak isteyeceğini gözlemleyebiliyoruz.Yukarıda yazdıklarımı sanki okumuşçasına, Amerikan Donanması Deniz Operasyonları Komutanı Amiral John Richardson “” çağrısı yaptı. “Böylece Rusya ve Çin’i saldırgan konumuna düşürelim” dedi.Adamın derdi savaşmak da, acaba kim öncelik alırsa ne olur sorusunun cevabını arıyor.Amerika’nın Ruslarla yaptığı orta menzilli nükleer silahların sınırlanması (anlaşmasından çekilmesi, bazı tehlikeleri bize şimdiden ifade etmiş oluyor.Adı geçen anlaşmadan geri çekilmesinin ilk amacı; Avrupa devletlerini Rusya tarafına doğru meyletmesini önlemek ve Avrupa’ya silah satmak içindir. Yani Avrupa ile Rusya’yı karşı karşıya getirmek ve her iki tarafı da silahlanmaya zorlamaktır.Ekonomisi zorda olan Rusya’yı daha fazla silah üretimine yönlendirerek, Rus halkını Rusya yönetimlerine karşı muhalefete hazırlamak…Amerika’da üretilen silahların maliyetini Avrupa’ya aktarmak. Avrupa ülkelerini kendisine silah bakımından mahkûm kılmak…Putin’in bir sözü var. Eğer nükleer silah kullanılırsa, dünya diye bir şey kalmaz.Her halde ABD’nin de istediği bu…