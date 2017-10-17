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orhan - 1 hafta önce
bahceli, Allah senden razi olsun, inan sen konustukca ben gülmekten gülenkolik oldum, Allah ta seni güldürsün.
Adil Aydın - 1 hafta önce
Yanılıcı pehlivan güreşe doymuyor.
Adil Aydın - 1 hafta önce
Yanılmak alışkanlık olmuş.