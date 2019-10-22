Akşener: Ordu görevini tamamladı sıra diplomaside

Sahada başarının sağlandığını belirtti, çözüm için diplomasiye işaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener’in gündeminde Barış Pınarı Harekâtı vardı.

Akşener, Türk Ordusunun harekâtı başarıyla sürdürdüğüne dikkat çekti, diplomaside atılması gereken adımları sıraladı.

İyi Parti lideri konuşmasında Suriye’nin toprak bütünlüğüne de değindi.

Akşener, ABD’nin tehditlerine karşı hükümete İncirlik ve Kürecik üsleriyle ilgili çağrı da yaptı.

Meral Akşener, harekâta karşı konumlanan Avrupa Birliği ülkelerine ise tepki gösterdi.

ulusal.com.tr