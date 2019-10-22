Milli Savunma Bakanlığı: YPG/PKK'lı teröristlerce 42 taciz/ihlal yapıldı

Amerika ve kara gücü PKK/PYD'ye tanınan 120 saatlik süre saat 22'de dolacak. Zaman daralırken güvenlik kaynakları bir kez daha "Ek süre yok" açıklaması yaptı.

Kaynaklar, Amerikan'ın süreyi uzatma talebinde bulunabileceğini söyledi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı bir değişiklik olmadığını kaydetti.

"Saat 22'yi 1 geçe ne olacak?" sorusu da yöneltildi güvenlik kaynaklarına. Kaynaklar, alandaki askeri temizlik faaliyetlerinin devam edeceğini, karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği belirtti.

ABD ile mutabakat kapsamında ise teröristler bölgeden 136 araçla çıkış yaptı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 775'e ulaştı.

Son verileri Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop kamuoyu ile paylaştı. Basın toplantısında cephedeki Mehmetçiğe gönderilen destek mektupları da okundu.

ulusal.com.tr