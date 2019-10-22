Öğrencilerden Mehmetçik için klip ve şiir

Barış Pınarı Harekatı'na yalnızca yetişkinler değil, öğrenciler de farklı etkinliklerle destek veriyor. Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için klip çekti.

Harekata katılan Mehmetçiğe destek vermek isteyen Türkçe öğretmeni Elif Alp, iki kıtalık bir şiir yazdı.

Okulun konferans salonunu kendi imkanlarıyla stüdyoya dönüştüren ve Türk bayrağı baskılı tişörtü giyerek kamera karşısına geçen öğretmen ve öğrenciler, işaret dili eşliğinde şiiri seslendirdi.

Öğrenciler "Selam Sana Şanlı Mehmedim" sloganıyla çekilen klibi, askerlere armağan etti.

Mehmetçik'e Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler de bir şiirle destek verdi.

Erciş Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu öğrencileri, harekata katılan askerler için dua etti, yazdıkları şiiri seslendirdi.

7. sınıf öğrencisi Nur Bayrak Çiftçi, şiiri harekata destek vermek amacıyla birlikte yazdıklarını söyledi.

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