Rusya YPG/PKK’yı çekilme konusunda uyardı
Soçi'de yapılan mutabakatın yankıları sürüyor. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov ABD'nin son zamanlardaki müttefiki PKK'ya ihanet ettiğini söyledi. Peskov, "PKK sınırdan çekilmezse Türk Ordusu onların üzerinden geçer" dedi.
Barış Pınarı Harekatı 23.10.2019, 14:04 23.10.2019, 14:05
"PKK çekilmezse, Türk ordusu onların üzerinden geçer."
Bu sözler Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov' ait.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kremlin sözcüsü ABD'nin son yıllardaki en yakın müttefiki PKK'lılara ihanet ettiğini belirtti. Mutabakat kapsamında PKK sınırdan çekilmezse Suriye ve Rus güçlerinin geri çekileceğini söyledi.
ulusal.com.tr
Kaynak: AA
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