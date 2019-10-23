Rusya YPG/PKK’yı çekilme konusunda uyardı

"PKK çekilmezse, Türk ordusu onların üzerinden geçer."



Bu sözler Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov' ait.



Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kremlin sözcüsü ABD'nin son yıllardaki en yakın müttefiki PKK'lılara ihanet ettiğini belirtti. Mutabakat kapsamında PKK sınırdan çekilmezse Suriye ve Rus güçlerinin geri çekileceğini söyledi.



ulusal.com.tr