Son dakika haberleri! 120 saatlik süre doldu! "Türk savaş uçakları bölgede uçmaya başladı"
Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara doldu. Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi, Başkent Kulisi programında "Türk savaş uçaklarının 3 dakikadır bölgede uçmaya başladığı haberi geliyor" dedi
Barış Pınarı Harekatı 22.10.2019, 22:29 22.10.2019, 22:34
17 Ekim'de Ankara'da Türk ABD'li heyetler arası yapılan toplantıda Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara doldu.
Süre, bugün 22.00'de doldu.
"TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEDE UÇMAYA BAŞLADI"
Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi, Başkent Kulisi programında yeni bir bilgi paylatı.
Çelebi, "Türk savaş uçaklarının 3 dakikadır bölgede uçmaya başladığı haberi geliyor" dedi.
ulusal.com.tr
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