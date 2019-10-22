banner1198

banner1199

banner1197

Son dakika haberleri! 120 saatlik süre doldu! "Türk savaş uçakları bölgede uçmaya başladı"

Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara doldu. Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi, Başkent Kulisi programında "Türk savaş uçaklarının 3 dakikadır bölgede uçmaya başladığı haberi geliyor" dedi

Barış Pınarı Harekatı 22.10.2019, 22:29 22.10.2019, 22:34
Son dakika haberleri! 120 saatlik süre doldu! "Türk savaş uçakları bölgede uçmaya başladı"

17 Ekim'de Ankara'da Türk ABD'li heyetler arası yapılan toplantıda Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara doldu.

Süre, bugün 22.00'de doldu.

"TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEDE UÇMAYA BAŞLADI"

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi, Başkent Kulisi programında yeni bir bilgi paylatı.

Çelebi, "Türk savaş uçaklarının 3 dakikadır bölgede uçmaya başladığı haberi geliyor" dedi.

ulusal.com.tr

#Barış Pınarı Harekatı
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P