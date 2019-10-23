Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta PKK'ya çekilmesi için verilen süre doldu.



Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya dönüşü konuştu. "Terör örgütüne taviz vermeyiz" dedi.



Mutabakat sonucuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Çekilmenin tamamlandığını bildirdi.



Açıklamada sınır güvenliğine vurgu yapıldı.



Konuyla ilgili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüştü. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğine ilişkin mesajını teyit etti.S//

MSB'nin açıklamasında şunlar denildi:

"1. 17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekâtı’na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.

3. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile RF Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında yarından itibaren RF ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.

4. BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.

5. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

6. Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır."

ulusal.com.tr