Son dakika haberleri! Putin ve Erdoğan, Soçi'de görüşüyor! İşte ilk açıklamalar
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi başladı. Görüşme öncesi iki lider de açıklama yaptı
Barış Pınarı Harekatı 22.10.2019, 13:42 22.10.2019, 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretine katılmak üzere geldiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor.
Görüşme öncesi her iki lider, açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme ile ilgili "Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak." dedi.
Putin ise "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum" açıklaması yaptı.
Putin, "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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