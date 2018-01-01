Başbakan Binali Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi

Başbakan Binali Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
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Başbakan Binali Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
Başbakan Binali Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
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Aydın'da sonbahar