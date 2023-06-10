Sansürlenen o belgeseli Elon Musk yayınladı: Kadın nedir?

LGBT lobilerinin baskısı nedeniyle sansürlenmek istenen “Kadın Nedir?” belgeseli, Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Sansürün Önüne Geçen Elon Musk: “Kadın Nedir?” Belgeseli Twitter’da yayınlandı. İşte o belgeselin tamamı...

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Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh tarafından hazırlanan “Kadın Nedir?” (What Is a Woman?) belgeseli LGBT lobilerinin hedefinde.

Belgeselde; kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT’lilere yöneltilen sorulara cevap aranıyor. Walsh, belgeselde bilinen soruyu Afrika’da ilk kabilelerin soyundan olduğu iddia edilen Masai kabilesinin üyelerine sordu.

Sansürlenen o belgeseli Elon Musk yayınladı: Kadın nedir? - Resim : 1

"KADIN NEDİR?" BELGESELİ TÜRKÇE ALTYAZILI İZLE

LGBT lobilerinin baskısı altında olan “Kadın Nedir?” belgeseli, Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh tarafından hazırlandı. Belgeselde; kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT’lilere yöneltilen sorulara cevap aranıyor. Belgeseldeki ilginç anlar kaydedildi. 

# Elon Musk # lgbt # belgesel

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