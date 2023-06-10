Sansürlenen o belgeseli Elon Musk yayınladı: Kadın nedir?

Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh tarafından hazırlanan “Kadın Nedir?” (What Is a Woman?) belgeseli LGBT lobilerinin hedefinde.

Belgeselde; kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT’lilere yöneltilen sorulara cevap aranıyor. Walsh, belgeselde bilinen soruyu Afrika’da ilk kabilelerin soyundan olduğu iddia edilen Masai kabilesinin üyelerine sordu.

"KADIN NEDİR?" BELGESELİ TÜRKÇE ALTYAZILI İZLE

LGBT lobilerinin baskısı altında olan “Kadın Nedir?” belgeseli, Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh tarafından hazırlandı. Belgeselde; kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT’lilere yöneltilen sorulara cevap aranıyor. Belgeseldeki ilginç anlar kaydedildi.