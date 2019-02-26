TÜBİTAK’ın 50’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projesine katılan projeler İzmir’de sergileniyor. Sosyal bilimlerden, Sayısal bilimlere liseli gençler birçok alanda projeleriyle yarışıyor

TÜBİTAK’ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başladı. 50’incisi düzenlenen yarışma 12 bölgede düzenlendi. Ege Bölgesi’ndeki projeler İzmir Kültür Park’ta sergileniyor.



Projelere Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Ulusal Kanal’a konuşan proje koordinatörü Profesör Doktor Gül Ünal Çoban, yarışmasının önemine vurgu yaptı.



TÜBİTAK’a Ege Bölgesi’nden bin 300 proje sunuldu. 100’ü değerlendirmeden geçti.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 100 özgün projenin 70’inin İzmir’den çıkmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.



Projeleri inceleyen Yahşi, patent almaya değer birçok projenin olduğunu dile getirdi.



Projeler 28 Şubat’a kadar İzmir Kültür Park 1-A holünde sergilenmeye devam edecek.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr